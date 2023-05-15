شكرا لقرائتكم اليوم .. بداية الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، بداية الحالة الممطرة الـ 17 على أجزاء من مناطق المملكة وبعض دول الخليج.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك إجماعًا من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة، ومتوقع بدايتها اليوم على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ونجران، ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها خاصة نهاية هذا الأسبوع.

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وأضاف أن الحالة الممطرة تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية وجنوب منطقة المدينة المنورة. كما تشمل أجزاء من دولة الإمارات وعُمان واليمن.

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وأشار الحصيني إلى أن الأمطار في معظمها تتراوح من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة في أماكن متفرقة مع حبات برد، وتسبقها بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.