شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة الممطرة في منطقة عسير كلاًّ من (أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل)، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

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وتشمل الحالة الجوية في منطقة جازان كلاًّ من (الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

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توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.