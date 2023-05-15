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أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

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الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة الممطرة في منطقة عسير كلاًّ من (أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل)، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

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وتشمل الحالة الجوية في منطقة جازان كلاًّ من (الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

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توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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