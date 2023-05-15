اخبار السعوديه

تنبيه من القنصلية السعودية في إسطنبول لمواطنيها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم تنبيه من القنصلية في إسطنبول لمواطنيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت قنصلية المملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا لجميع المواطنين المقيمين بتركيا بشأن الخروج والتجول، تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وأوصت القنصلية على حسابها في “تويتر”، الجميع بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية عند الخروج أو التجول وفقًا للأنظمة التركية.

قد يهمّك أيضاً

أزمة سياسية في بولندا بعد العثور على حطام الصاروخ الروسي
والد المبتعث الوليد الغريبي يتسلم شهادة تخرجه من جامعة فيلادلفيا

وأكدت القنصلية أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، ودعت للتواصل معها في حالات الطوارئ على هذا الرقم، “00905309552120”.

قد يهمّك أيضاً

معنى حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف بـ حساب متابعات الخليج 365
تقويم الرياض يوفر أكثر من 185 ألف وظيفة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا