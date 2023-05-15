شكرا لقرائتكم المرور السري بالمرصاد للمخالفين والمتهورين بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته الإدارة العامة للمرور، جهود رجال المرور السري في منطقة الرياض لرصد المخالفات، وضبط حركة المرور على الطرق.

رصد عدد من المخالفات

ورصد رجال المرور السري، عدداً من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، وتجاوز السرعات، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، وتعاطي قائد إحدى المركبات لحبوب مخدرة محظورة.

طمس لوحة مركبة

كما تم رصد إحدى المركبات بدون لوحات، وآخر تعمد طمس لوحة المركبة للتمويه.

كذلك تم رصد أحد الدراجات الخاصة بالتوصيل، لم يلتزم قائدها بتوفير التجهيزات اللازمة لها مثل المكابح أو الأنوار.

الالتزام بقواعد المرور

وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، للحد من الحوادث على الطرق، ولتفادي تطبيق الغرامات والمخالفات المرورية.