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شكرا لقرائتكم أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أسمنت تبوك”، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
النتائج المالية للشركة
وأوضحت شركة “أسمنت تبوك”، أنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون ريال في الربع الأول.
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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:
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|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|المبيعات/الإيرادات
|86.28
|62.18
|38.76
|87.44
|-1.33
|إجمالي الربح (الخسارة)
|30.61
|5.02
|509.76
|26.44
|15.77
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|22.68
|-2.49
|–
|20.71
|9.51
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|19.35
|-6.92
|–
|17.61
|9.88
|إجمالي الدخل الشامل
|19.35
|-6.92
|–
|29.16
|-33.64