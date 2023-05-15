شكرا لقرائتكم أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أسمنت تبوك”، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت شركة “أسمنت تبوك”، أنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون ريال في الربع الأول.

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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:

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