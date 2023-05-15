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أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال

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شكرا لقرائتكم أسمنت تبوك تحقق صافي ربح 19 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة “أسمنت تبوك”، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت شركة “أسمنت تبوك”، أنه تم تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون ريال في الربع الأول.

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وجاءت النتائج المالية للشركة على النحو التالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 86.28 62.18 38.76 87.44 -1.33
إجمالي الربح (الخسارة) 30.61 5.02 509.76 26.44 15.77
الربح (الخسارة) التشغيلي 22.68 -2.49 20.71 9.51
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 19.35 -6.92 17.61 9.88
إجمالي الدخل الشامل 19.35 -6.92 29.16 -33.64

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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