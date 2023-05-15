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4 مدن تسجل الأدنى حرارة اليوم بـ 17 مئوية

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شكرا لقرائتكم 4 مدن تسجل الأدنى حرارة اليوم بـ 17 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات وأبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: مكة المكرمة 43 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة 41 مئوية، الأحساء 40 مئوية، الخرج 39 مئوية، الدمام وبريدة والدوادمي والعلا 38 مئوية، الرياض وجازان ونجران وينبع وحفر الباطن والمجمعة 37 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات وأبها والباحة 17 مئوية، عرعر 20 مئوية، تبوك ونجران والطائف 21 مئوية، حائل والوجه 22 مئوية، بيشة ورفحاء والمجمعة 23 مئوية، بريدة والدوادمي والتنهات 24 مئوية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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