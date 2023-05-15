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حدث جوهري يعلق تداول سهم الخليج للتدريب

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت “تداول ” تعليق تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم في السوق اليوم الاثنين، وذلك حتى نهاية جلسة التداول.

تعليق سهم الخليج للتدريب

وأوضح بيان تداول، أن تعليق سهم الخليج للتدريب، جاء بناء على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

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الإعلان عن حدث جوهري

وتابع بيان تداول السعودية، أن تعليق سهم الخليج للتدريب والتعليم يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء 16/05/2023.

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