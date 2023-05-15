شكرا لقرائتكم المالية تُطلق النسخة الثانية من برنامج القادة الماليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية أمس، برنامج القادة الماليين بنسخته الثانية الذي يهدف إلى بناء قدرات القادة الماليين في القطاع الحكومي، بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح, وعدد من قادة القطاع المالي بالجهات الحكومية والمشاركين من الشركات المالية والمحاسبية العالمية.

وأكد معالي الفريح، أن النسختين انطلقتا من رؤية واضحة محددة في بناء القدرات والمهارات التي تعزز الخبرات المالية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التشاركية من قبل القادة المشاركين في تلك البرامج لإكساب ذوي الخبره مهارات ومعارف في هذه البرامج ليكون الأثر أشمل وأوسع، مثمناً جهود كل من أسهم في بناء وتطوير البرنامج وتنفيذه من جميع الشركاء ومن الجهات الحكومية المشاركة.

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وبين أن هذه النسخة يشارك في إعدادها نخبة من خبراء الجهات المالية والمحاسبية المحلية والعالمية، وجامعة عريقة ذات حضور دولي كبير في تصميم برامج التدريب المالية وتعزيز التواصل القيادي الفعال، وتطوير مفهوم أفضل للمحاور المالية الرئيسة المهمة للقطاع المالي العام، مفيداً أن مشاركة هذه النخبة من القادة الماليين والخبراء وثراء هذه الفعاليات يبشران بنتائج عالية لنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.

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برنامج القادة الماليين

من جهته، أوضح مساعد الوزير للشؤون المالية ياسر القهيدان، أن ‎‎برنامج‎ ‎القادة‎ ‎الماليين‎ ‎يمثّل واحداً من البرامج النوعية العديدة التي ابتكرتها‎ ‎وزارة المالية، ‏ممثلة في مركز المهارات المالية، ‏لبناء قدرات القادة الماليين ‏بمساعدة‎ ‎عدد‎ ‎من‎ ‎الشركاء‎ ‎المحليين‎ ‎والدوليين، سعياً منها لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة ‏مالية، ‏وتمكين القطاعات وانطلاقاً من الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي ‏على‎ ‎رأس‎ ‎أولويات الوزارة، ضمن‎ ‎إستراتيجيتها‎ ‎المنسجمة تمامًا‎ ‎مع‎ ‎مستهدفات‎ ‎وتطلعات رؤية ‏المملكة 2030 ‎، وجهودها وبرامجها ‏الرامية ‎للنهوض‎ ‎بالكوادر‎ ‎الوطنية، بما‎ ‎يمكنها‎ ‎من‎ ‎الإسهام‎ ‎في‎ ‎دفع عجلة التنمية الشاملة في كافة ‏المجالات ‎وعلى‎ ‎كل الأصعدة‎.‎

ويستهدف البرنامج الطموح في نسخته الجديدة، تدريب 45 قائداً وقائدة مالية ممن هم في مستوى وكيل مساعد، بهدف رفع قدراتهم لقيادة مرحلة التحول القادمة في منظماتهم مثل التخطيط متوسط المدى، والمحاسبة على أساس الاستحقاق والسياسات المالية الكلية وتنمية الإيرادات، وإدارة المشاريع، والمهارات القيادية في مرحلة التحول، من خلال تطبيق وسائل متنوعة للتمكين والتدريب، بمشاركة خبراء عالميين ومحليين.

وصمم البرنامج بشكل عملي تطبيقي يحاكي الواقع العملي والتوجه المستقبلي للقطاع المالي العام في المملكة، بالإضافة إلى الجانب النظري من منهجيات ومفاهيم مالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

يذكر أن برنامج القادة الماليين يعد أحد برامج مركز المهارات المالية الذي يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة المالية، عبر تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي والقيادات المالية في القطاع العام، واستحداث برامج تطويرية جديدة بحسب الاحتياجات المتغيرة، وهو أحد البرامج الفريدة المقدمة من مركز المهارات المالية بالتعاون مع أكاديمية التميز المالي والمحاسبي وIE Business School ، والأعضـاء المؤسسين مجموعة مـن أكبر المؤسسات المالية والمحاسبية المحلية والعالمية.