شكرا لقرائتكم انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية في الدورة الـ 32 لاجتماعات جامعة الدول العربية، والمنعقد في جدة.

ويترأس وزير المالية محمد الجدعان جلسة اليوم، حيث من المتوقع أن تبدأ الجلسة بكلمة لوزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، يليها كلمة لوزير المالية محمد الجدعان وكلمة للوفود المشاركة، لبحث العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وسط ترقب لنتائج الاجتماع المغلق.

يشار إلى أنه بدأ بالأمس الاجتماع الأول للمسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الجزائر، حيث تولي الاجتماعات أهمية كبرى لتفعيل العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة