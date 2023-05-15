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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت نتائج دراسة سعودية إلى أن المعلمات وراء تفوق الطالبات على الطلاب في اختبارات التيمز بالعلوم والرياضيات خلال السنوات الـ9 الأخيرة.

وحللت الدراسة العوامل المحتملة لتفوق نتائج طالبات الصف الرابع الابتدائي بالمملكة بفارق واضح ولافت على الطلاب، في اختبارات التيمز بالعلوم والرياضيات، على مدى 3 دورات متتالية للاختبار الذي يجرى كل 4 سنوات.

وأظهرت الدراسة أن المعلمات تفوقن بأن كان لهن أثر إيجابي على تفوق طالباتهن في الصف الرابع، مقارنة بالمعلمين الذكور للمرحلة ذاتها بالنظر لعوامل: الممارسات التعليمية، وأسلوب التعليم والاتجاهات التعليمية، وهي من العوامل المهمة التي تنبئ بتحصيل الطلاب في الرياضيات والعلوم.

وقد يفسر هذا بعض التباين في درجات الطلاب في الرياضيات والعلوم، مما أدى إلى حصول الفتيات على درجات أعلى بكثير من الأولاد.

أجرى الدراسة الباحث الرئيس أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الأمير سطام الدكتور غالب النهدي، بالتعاون مع الباحث المساعد بجامعة فيينا بالنمسا البروفيسورة سوزان شواب.

ونشرت في مجلة Frontiers in Psychology في فبراير 2023.

وأوضح الدكتور النهدي لـ «مكة» أن ما دفعه لإجراء الدراسة هو ملاحظته الفارق الواضح بين نتائج الطلاب والطالبات للصف الرابع في اختباري الرياضيات والعلوم على مدى 9 سنوات، وأن السعودية هي من بين 4 دول فقط تفوقت فيها الطالبات على الطلاب في الرياضيات تحديدا، وذلك من بين 60 دولة يجري طلابها هذا الاختبار.

وأنه قرر وضع فرضية دور المعلم وتأثيره في هذه النتائج، كون السعودية من بين دول قليلة جدا يقتصر فيها تعليم طالبات الصف الرابع على المعلمات والطلاب على المعلمين الذكور.

وأضاف بأن الدراسة تهدف إلى التحقق من وجود علاقة بين درجات الطلاب والاختلافات بين الجنسين في الممارسات والمواقف لدى المعلمين.

تم تحليل البيانات من TIMSS المملكة العربية السعودية لـ2019 لهذه الدراسة، وهي استبيانات إضافية يجيب عنها الطلاب ومعلموهم على منصة التميز، بياناتها منشورة ومتاح الاطلاع عليها لمن يرغب.

تحتوي مجموعة البيانات على بيانات من 10817 طالبا في الصف الرابع (5447 فتاة و5371 فتى) ممن درسوا الرياضيات والعلوم، إضافة إلى بيانات من 437 معلما (حوالي 50 % منهم معلمات).

وأظهرت النتائج أن الممارسات التدريسية للمعلمين ارتبطت بشكل إيجابي بنتائج الطلاب في الرياضيات والعلوم.

إضافة إلى ذلك، ارتبطت مواقف المعلمين تجاه التدريس بشكل إيجابي بنتائج الطلاب.

وأضاف، بأن دراسته استكشافية لمناقشة بعض النتائج الإحصائية الملحوظة خلال الاختبارات الدولية.

وأنه من المهم أن تتبع هذه الدراسة كثير من الدراسات التي تحاول فهم التناقض بين أداء الطلاب من الذكور والإناث خلال دراسة المتغيرات.

نتائج الدراسة



تفوق طالبات الصف الرابع الابتدائي على الطلاب

التفوق جاء في اختبارات التميز بالعلوم والرياضيات

التفوق على مدة 3 دورات متتالية

الاختبار يجرى كل 4 سنوات

عوامل أدت إلى تفوق المعلمات:

الممارسات التعليمية

أسلوب التعليم

الاتجاهات التعليمية

مجموعة البيانات