شكرا لقرائتكم خبر إنارة طريق ضاحية الحسينية و»الهدا» بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما كثفت جهودها في أعمال صيانة الحدائق.
ووقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، ومدير عام تشغيل وصيانة الطرق و الإنارة المهندس عاطف الحكمي، على الأعمال القائمة والمنجزة ميدانيا، لتأهيل الجزيرة الوسطية في طريق المهندس عمر قاضي بمخطط الشرائع.
وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، إذ إن ذلك يسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.
طريق الحسينية
- 66 عمود إنارة بارتفاع 16 مترا
- 132 فانوسا
- 3000 متر أطوال الكابلات
الجزيرة الوسطية بطريق قاضي
- 2450 مترا طول منطقة العمل
- 31000 متر مربع أعمال البلاط
- 40 عمودا ديكوريا
- 127 عمودا تجميليا
- 254 فانوسا
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