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إنارة طريق ضاحية الحسينية و»الهدا» بالعاصمة المقدسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين الواجهة الحضارية، وإيجاد متنفسات إضافية بمكة المكرمة، أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إنارة الطريق الرابط بين ضاحية الحسينية وطريق الأمير سلطان (الهدا).

كما كثفت جهودها في أعمال صيانة الحدائق.

ووقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، ‏ومدير عام تشغيل وصيانة الطرق و الإنارة ‏المهندس عاطف الحكمي، ‏على الأعمال القائمة والمنجزة ميدانيا، لتأهيل الجزيرة الوسطية في طريق المهندس عمر قاضي ‏بمخطط الشرائع.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، إذ إن ذلك يسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.

طريق الحسينية

  • 66 عمود إنارة بارتفاع 16 مترا
  • 132 فانوسا
  • 3000 متر أطوال الكابلات

الجزيرة الوسطية بطريق قاضي

  • 2450 مترا طول منطقة العمل
  • 31000 متر مربع أعمال البلاط
  • 40 عمودا ديكوريا
  • 127 عمودا تجميليا
  • 254 فانوسا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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