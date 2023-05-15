شكرا لقرائتكم خبر إنارة طريق ضاحية الحسينية و»الهدا» بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحسين الواجهة الحضارية، وإيجاد متنفسات إضافية بمكة المكرمة، أنهت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إنارة الطريق الرابط بين ضاحية الحسينية وطريق الأمير سلطان (الهدا).

كما كثفت جهودها في أعمال صيانة الحدائق.

ووقف وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع الشريف، ‏ومدير عام تشغيل وصيانة الطرق و الإنارة ‏المهندس عاطف الحكمي، ‏على الأعمال القائمة والمنجزة ميدانيا، لتأهيل الجزيرة الوسطية في طريق المهندس عمر قاضي ‏بمخطط الشرائع.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، إذ إن ذلك يسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.

طريق الحسينية



66 عمود إنارة بارتفاع 16 مترا

132 فانوسا

3000 متر أطوال الكابلات

الجزيرة الوسطية بطريق قاضي