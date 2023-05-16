شكرا لقرائتكم ملك الأردن: النهضة السعودية ملهمة للمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على العلاقات التاريخية والمهمة مع المملكة، والتي ترتكز إلى ثوابت من خلال ممارسة سياسات مسؤولة.

كل عربي أن يفخر

وأردف العاهل الأردني، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: تربطني علاقات ممتازة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، منوهًا بأن كل عربي يفخر بما تشهده المملكة من تطوير يرعاه ولي العهد.

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واسترسل الملك عبدالله الثاني، قائلًا: إن النهضة السعودية الحالية تجربة ملهمة لدول المنطقة، حيث التطلع إلى تحديث الاقتصاد واستخدام التكنولوجيا وإشراك الشباب والاهتمام بالثقافة والفنون والسياحة، ولذلك مردود إيجابي.

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وعبر العاهل الأردني عن سعادته بعلاقة الصداقة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، متابعًا: أن هذا الجيل من الشباب العربي يمتلك آمالًا وطموحات وقدرات تَعدُ بمستقبل أفضل لبلداننا.

نجاح القمة العربية

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن ثقته بنجاح القمة العربية المقررة في جدة، متوقعًا الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف.

وقال العاهل الأردني: أنا واثق من أن الجهود التي بذلها أخي الأمير محمد بن سلمان وفرت إعدادًا جيدًا يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها. ما يضاعف ثقتي بالنجاح هو ما لمسناه في الشهور الماضية من قناعة بضرورة إرساء العلاقات العربية- العربية على أسس صلبة من التعاون الاقتصادي وبحيث تلمس شعوبنا النتائج وهو أمر يحصن هذا التعاون ضد التباينات السياسية التي قد تظهر بين حين وآخر.