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سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض وحائل ومكة المكرمة

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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض وحائل ومكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء الحالة الممطرة السابعة عشرة على المملكة اليوم الاثنين.

الحالة الممطرة

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر: أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار، اللهم صيبًا نافعًا، مطرنا بفضل الله ورحمته.

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المناطق المتأثرة

وتابع: بدأت الحالة الممطرة السابعة عشرة، السحب بعضها ممطر، وبعضها رعدية، عشاء اليوم الاثنين، الساعة الثامنة على أجزاء من القصيم، وأقصى غرب منطقة الرياض، وشرق منطقة مكة المكرمة، وشرق منطقة حائل، مع رياح مغبرة هابطة، وأمطار شرق الطائف.

ونشر الحصيني، مقطعًا مصورًا يوثق هطول الأمطار، فضلًا عن لقطات أخرى تظهر السحب الممطرة والرعدية على خريطة المملكة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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