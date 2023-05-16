شكرا لقرائتكم فنانون ومشاهير في رثاء الحيان: رسم ضحكة لا تُنسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رثى عدد من الجماهير والفنانين والإعلاميين والشخصيات المشهور الفنان الراحل فهد الحيان، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

بدوره، رثى المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ الفقيد عبر تغريدة بموقع تويتر، حيث قال: رحم الله فهد الحيان رحمةً واسعة، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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فارس البسمة

كما رثى عبدالله السدحان الفنان الراحل، معبرا عن صدمته لرحيله، حيث قال: إنالله وإناإليه راجعون، كم هو مؤلم، وكم هو موجع، إن نفتقد رفيق درب وأخ عزيز -فهد الحيان- فجعنا بنبأ وفاته، ولا نقول إلا مايرضي الرحمن، اللهم أغفر له، وأرحمه، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أنزل على أهله وذويه، ومحبيه الصبر والسكينة والسلوى.

بدوره، أضاف مشعل حمد: وترجّل فارس البسمة- هزار- الله يرحمك، ويسكنك فسيح جناته بقدر ما أسعدتنا وأمتعتنا سنوات، وينصفك نصفًا جميلًا أكثر مما كانت هذه الدنيا منصفة معك.

على صعيد متصل، عبر د. خالد آل سعود عن صدمته لرحيل الحيان، حيث قال: أوجع قلبي نبأ وفاته المُفاجئ تغمده الله تعالى بواسع رحمته ومغفرته وعفوه، وأسكنه فسيح جناته، وجبر مُصابه أهله ومُحبيه بفقده، مضيفًا: آمنت بالذي قال سُبحانه وبحمده: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}.

لم يسئ لأحد

من جانبه، رثى الممثل فايز المالكي فهد الحيان، مشيدًا بأخلاقه ومبادئه واحترامه، حيث قال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: إنه لم يسئ لأحد خلال مسيرته الفنية، ووفاته أحدثت صدمة للشارع الفني، مضيفا: كان عظيم لا غلط بأحد، ولا أساء لأحد، وكل ما وصل إليه بمجهوده، وتعبه.

غرس البهجة والابتسامة

بدورها، تابعت نيرمين محسن: على كثر ما أسعدتنا، ورسمت ضحكة لا تنسى في عالم الفن السعودي، رحمة الله عليك، ربي يرزقك جنات النعيم، كما أكمل عبدالله العصيمي: رحمك الله يا فهد، إلى جنّة الخُلد، مضيفًا: ورحلَ الفنان الجميل، صاحب القلب والذّكر الطيّب، الذي أضحَكنا كثيرًا على مدار سنوات، اللهم اجعله من الضاحكين المُستبشرين، في جناتك جنات النعيم، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

من جانبه، استطرد عبدالله الغذامي: رحمه الله وتغمده بجنات نعيمه وغفرانه، مر خفيفًا لكنه غرس في ذاكرة ثقافتنا روح البهجة والابتسامة الصافية، والأداء اللافت والكوميديا الهادفة، وكانت عشيات رمضان تحتفل به وبخفة دمه وطيب نظراته.

ويعد فهد الحيان من أشهر فناني الكوميديا في السعودية واشتهر بتقديمه للأدوار الكوميدية إلى جانب مشاركته بها كمنتج وقدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.

وداعًا الحيان

وولد فهد الحيان في 22 مارس عام 1971، وكانت بدايته عام 1992 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون، وبدأ مشاركته بعدد من الأدوار الثانوية أشهرها مسلسل طاش ما طاش ج2 عام 1994، مرورًا بعدد من الأعمال الدرامية الناجحة منها أمثال ولكن عام 1995، ومسلسل غشمشم عام 2006.

بدأ عشق الحيان للفن منذ الصغر حيث شارك بعدد من العروض المسرحية، ولفت الأنظار لحسه الفكاهي بين أهله وأصدقائه، إلى أن تم اختياره من قبل الفنان ناصر القصبي لمشاركته بطولة مسلسل طاش ما طاش والذي كان بمثابة شهادة ميلاده الفنية لدى الجمهور.