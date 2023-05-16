شكرا لقرائتكم تفاصيل جديدة عن مشروع حي الملك سلمان بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور فيصل العصيمي، الوكيل المساعد لمشاريع البنية التحتية بأمانة الرياض، تفاصيل مشروع حي الملك سلمان، وآلية تطويره، ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة بالعاصمة.

وقال العصيمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يا هلا: إن إطلاق مشروع حي الملك سلمان بالعاصمة، يأتي مبادرة ضمن أبرز المشاريع الرائدة التي تضمنتها مبادرات إستراتيجية إعمار منطقة الرياض.

أهم الأهداف

في السياق ذاته، أوضح العصيمي أنه من أهم أهداف المبادرة التحسين والتجديد العمراني للأحياء السكنية، إضافة إلى تأهيل المرافق المدنية في المدينة، وتأهيل وربط المواقع البيئية كحديقة الملك سلمان مع مسارات المشاة في الأحياء المجاورة، وتحسين البيئة العمرانية، وتأهيل وتطوير الميادين والساحات بأحياء المدينة، لتكون الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2030.

موقع حي الملك سلمان

وأشار إلى أنه تم اختيار موقع حي الملك سلمان في قلب المدينة والمتصل مباشرة مع أهم المشاريع الكبرى في المدينة وهي حديقة الملك سلمان تعظيمًا للتأثير المتوقع اجتماعيًّا واقتصاديًّا وبيئيًّا.

وبين المسؤول أن موقع الحي يمتاز بوجود بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة مكتملة، وذو وصولية مباشرة مع أهم المحاور والشوارع الحيوية في المدينة.