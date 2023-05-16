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يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

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الرياض - محمد الوسيري - تحدثت الطالبة يمن العتيبي، الفائزة بميدالية ذهبية بمعرض آيتكس للاختراعات، عن تفاصيل اختراعها الذي نالت به الجائزة.

فكرة الاختراع

وأضافت الطالبة، في تصريحات لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن فكرة الاختراع تقوم على استخدام التقنية لخدمة الإنسان وحماية البيئة.

وتابعت الفائزة بالميدالية الذهبية، قائلة: طورت نوعًا من الأقمار الصناعية لقياس الحرارة التي تخرج من الشمس إلى الأرض؛ بحيث يمكن للقمر الصناعي توقع الحرائق المحتملة من خلال قياس درجة الحرارة الزائدة.

وأوضحت يمن العتيبي، أن الفكرة بدأت منذ العام الماضي أثناء حضوري مؤتمر الفضاء في الرياض والذي تناول أهداف قطاع الفضاء في المملكة وحول العالم وأهمية حماية البيئة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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