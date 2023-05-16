شكرا لقرائتكم خبر تصاريح لتقديم خدمات الخياطة في المنازل بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة في إصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية في المنازل، والتي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفقا للمتطلبات والشروط التي حددتها الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن هذه الخدمة تمكن من توسعة الأعمال التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المقر وفي مواقع عدة، وستكون التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في الحصول على التصريح الدخول عبر منصة بلدي، والاطلاع على كل الشروط لإصدار التصريح.

الشروط

