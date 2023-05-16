تصاريح لتقديم خدمات الخياطة في المنازل بمكة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن هذه الخدمة تمكن من توسعة الأعمال التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المقر وفي مواقع عدة، وستكون التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.
وأضاف أنه يمكن للراغبين في الحصول على التصريح الدخول عبر منصة بلدي، والاطلاع على كل الشروط لإصدار التصريح.
الشروط
- أن يكون لدى مقدم الطلب شهادة صحية
- الرخصة المطلوب عليها التصريح رخصة محل
- سارية لمدة 6 أشهر على الأقل
- نشاط الرخصة من المسموح لها بتقديم خدمات منزلية
- توفر شهادة مهنية إذا كان نشاط الرخصة تزيينا نسائيا
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