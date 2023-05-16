تأهيل 13 ألف كادر لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتأهيل وتدريب 13 ألفا من العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، بدأت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، البرنامج التدريبي «ترحاب» في نسخته الثانية الخاص بالمهارات الناعمة لموظفي الصفوف الأولى في خدمة ضيوف الرحمن، لإثراء تجربة القاصدين والزوار.

وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد الشريف أن البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرحمن، وتحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتعامل الأمثل مع الحجاج، وصقل مهارات المتدربين، فيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرحمن، والاطلاع على تجاربهم وأبرز المواقف التي مروا بها مع ضيوف الرحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.

وأفاد بأن البرنامج يقدم للعام الثاني على التوالي ويقدمه كوكبة من الكفاءات الأكاديمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جهة أخرى وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، بهدف تطوير وتعزيز القدرات البشرية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة.

برنامج «ترحاب»

