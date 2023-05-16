تأهيل 13 ألف كادر لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

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وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور محمد الشريف أن البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرحمن، وتحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتعامل الأمثل مع الحجاج، وصقل مهارات المتدربين، فيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرحمن، والاطلاع على تجاربهم وأبرز المواقف التي مروا بها مع ضيوف الرحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.
وأفاد بأن البرنامج يقدم للعام الثاني على التوالي ويقدمه كوكبة من الكفاءات الأكاديمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جهة أخرى وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني، بهدف تطوير وتعزيز القدرات البشرية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة.
برنامج «ترحاب»
- يهدف إلى تسهيل استضافة الحجاج
- تقديم أفضل الخدمات
- إثراء وتعميق تجربتهم
- رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة
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