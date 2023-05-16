أغذية مجانية لمرضى حساسية القمح في 43 مستشفى

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ودشنت الوزارة حملة توعوية تهدف إلى رفع الوعي حول الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح (السيلياك) في شھر التوعية بالسيلياك، وتحفيزهم بالتسجيل للاستفادة من المواد الغذائية المجانية المقدمة لهم عبر 43 مستشفى حول المملكة، من خلال التقديم على برنامج تأمين المواد الغذائية وإصدار تقرير يثبت الإصابة بمرض السيلياك، وذلك بالتوجه إلى عيادة طب الأسرة في المراكز الصحية لمعاينة الحالة وعمل اللازم من خلال الحجز في تطبيق صحتي، ومن ثم التقديم من إحدى المستشفيات المعتمدة.
وأوضحت أن برنامج تأمين الغذاء هو برنامج لتأمين مواد غذائية مجانية لمرضى حساسية الجلوتين يقدم شھريا عبر 43 مستشفى.
يذكر أن حساسية الجلوتين مرض يصيب الكبار والصغار ويعرف طبيا بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب.
حساسية الجلوتين
- مرض يصيب الكبار والصغار
- يحدث في أي سن ويعرف طبيا بمرض السيلياك
- ينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل: (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)
- يؤثر سلبيا على عمليات الهضم والامتصاص
- يفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية
- يؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب
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