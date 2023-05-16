سدايا تدشن مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالميا، دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» أمس، مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع الشركة التقنية العالمية «NVIDIA إنفيديا»، وأطلقت النسخة التجريبية لتطبيق «علام» في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لأهميتهما في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني الحديث فضلا عن دعم القدرات المعرفية المترتبة عليه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والمستشفيات والمختصين في شركات التقنية والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي من داخل المملكة وخارجها.

وتنسجم هذه الجهود مع مُستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، في ظل دعمه اللامحدود لجعل المملكة مركزا تقنيا عالميا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت الهيئة عن إطلاق تحدي «هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (GAIA) بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومسرع (New Native) من أجل بناء نماذج وطنية مؤهلة في هذا المجال وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو في مدينة الرياض.

من جهة أخرى وقعت «سدايا» مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تهدف إلى تطوير وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وربط «تطبيق علام» مع «تطبيق صحتي» للاستفادة منه في تحسين تجربة المرضى، فضلا عن تسخير التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية في تطبيقات وزارة الصحة.

مركز التميز







أحد مخرجات الشراكة البينية بين سدايا وشركة NVIDIA.



صقل مهارات الكفاءات السعودية في أكاديمية الذكاء الاصطناعي بمجالات:



الحوسبة المعجلة معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسب الآلي وتوليد الصور.



نماذج اللغة الكبيرة لتقدم للمنتسبين للأكاديمية باللغتين الإنجليزية والعربية.



محفز كبير للتدريب والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.



منصة نوعية لمبادرات الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.



تعزيز تطوير النماذج اللغوية العصبية والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة.



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