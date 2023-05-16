شكرا لقرائتكم خبر المملكة ضمن أعلى 5 دول نموا بمؤشر قراءة الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت المملكة ضمن أعلى 5 دول نموا في نتائجها في دراسة التقدم الدولي في القراءة (PIRLS) للعام 2021 وارتفعت نتيجتها بـ19 نقطة، لتصل إلى 449 نقطة، مقابل 430 نقطة في دورتي 2011 و2016.

ويجري دراسة التقدم الدولي في القراءة مركز الدراسات الدولية (TIMSS & PIRLS) التابع للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي (IEA) مرة كل 5 سنوات.

وتستهدف الدراسة قياس مدى تقدم الطلبة في الفهم القرائي عند بلوغهم الصف الرابع الابتدائي، ثم مقارنة النتيجة بقدرات أقرانهم في قرابة 60 دولة مشاركة في الدراسة نفسها.

ووفقا للدراسة الخاصة بالعام 2021، والتي عقدت أثناء جائحة كورونا، جاءت المملكة ضمن أعلى خمس دول حققت نموا في نتائجها مقارنة بالدورة السابقة في 2016، بفضل ما حظي به التعليم من دعم واهتمام حكومي كغيره من القطاعات في فترة الجائحة، إلى جانب الجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات وشراكة الأسرة وأولياء الأمور في تحسين نتائج الطلبة في الدراسة.

وأظهرت الدراسة أيضا تقلص الفارق بين نتائج البنين والبنات في المملكة خلال دورة العام 2021 مقارنة بالدورة الماضية، إذ بلغ الفارق قرابة 64 نقطة (كان يعد أكبر فارق بين الجنسين على مستوى جميع الدول) ليصل 36 نقطة.

وعلى الرغم من التحسن الذي حققته المملكة في نتائج الدراسة إلا أن وزارة التعليم تستهدف رفع مستوى المهارات القرائية والكتابية للطلبة والمهارات الأخرى لمستويات تؤهلهم للمنافسة عالميا عبر مشاريعها الاستراتيجية.

نتائج المملكة:







449 نقطة في دورة عام 2021.



430 نقطة في دورتي 2011 و 2016 .



19 نقطة ارتفاعا في النتيجة.



التقدم يعكس جهود تطوير التعليم.



الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي: