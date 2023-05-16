طلاب المملكة يتنافسون مع 70 دولة في العلوم والهندسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس موهوبون من المملكة مع طلاب 70 دولة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2023»، الذي بدأ في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وحمل الطالب يزن الفليح والطالبة عبير اليوسف خلال حفل الافتتاح راية السعودية كممثلين عن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في تقديم المنتخبات المشاركة، وحضر الحفل الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية د.فوزي بخاري، ونائب أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع الدكتور باسل السدحان. يذكر أن المملكة تشارك في «آيسف» ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم كراع رئيس، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة، تتضمن منحا دراسية مدفوعة التكاليف لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومنحا للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي. آيسف 2023





أكبر مسابقة علمية عالمية في البحث العلمي والابتكار



للمرحلة ما قبل الجامعية



70 منتخبا مختلف أنحاء العالم



1800 طالب وطالبة



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