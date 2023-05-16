خدمة للكشف المبكر عن سرطان القولون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن تجمع الرياض الصحي الثاني خدمة الكشف المبكر عن سرطان القولون، في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له داخل وخارج مدينة الرياض، من خلال المشاركة في المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان القولون.

وتستهدف الحملة نشر الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية حول هذا المرض، والوصول للمواطنين المسجلة أرقامهم في المراكز الصحية ممن تفوق أعمارهم 45 عاما، وحثهم على المشاركة والاستفادة منها للتأكد من صحتهم.

ويعد سرطان القولون واحدا من أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وثاني أكثر سرطان شيوعا في المملكة.

وحول عوامل الإصابة بسرطان القولون، أوضح تجمع الرياض الصحي الثاني أنها تتمثل في التاريخ العائلي، التهاب الأمعاء المزمن، مرض السكري، السمنة المفرطة، قلة النشاط البدني، الإصابة الشخصية بالزوائد اللحمية، وقلة تناول الألياف وكثرة الدهون واللحوم الحمراء والمصنعة.