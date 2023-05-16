شكرا لقرائتكم خبر خدمة للكشف المبكر عن سرطان القولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف الحملة نشر الرسائل التوعوية والمعلومات الصحية حول هذا المرض، والوصول للمواطنين المسجلة أرقامهم في المراكز الصحية ممن تفوق أعمارهم 45 عاما، وحثهم على المشاركة والاستفادة منها للتأكد من صحتهم.
ويعد سرطان القولون واحدا من أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، وثاني أكثر سرطان شيوعا في المملكة.
وحول عوامل الإصابة بسرطان القولون، أوضح تجمع الرياض الصحي الثاني أنها تتمثل في التاريخ العائلي، التهاب الأمعاء المزمن، مرض السكري، السمنة المفرطة، قلة النشاط البدني، الإصابة الشخصية بالزوائد اللحمية، وقلة تناول الألياف وكثرة الدهون واللحوم الحمراء والمصنعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة للكشف المبكر عن سرطان القولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.