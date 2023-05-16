شكرا لقرائتكم خبر اعتماد كندي لمستشفى صحة الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أن مستشفى صحة الافتراضي حقق أعلى درجات الاعتماد الدولي نظير تميزه في تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية للخدمات الصحية الافتراضية المقدمة من خلال استخدام وابتكار التقنيات الحديثة، والإسهام في نقل المعلومة وتعزيز الخبرة لتحقيق التنمية والاستدامة في القطاع الصحي.
وأوضحت أن المستشفى يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم، حيث يعمل على تسهيل الوصول للخدمات التخصصية ورفع مستوى العدالة الصحية وتحسين تجربة المريض ومرافقيه.
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