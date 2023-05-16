الشورى يطالب بوقف الاستغلال في دورات الاختبار التحصيلي

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وخلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب دعا عضو بالمجلس الهيئة إلى مراجعة مواعيد إجراء اختبارات التحصيلي لطلبة الثانوية بحيث لا تسبق الانتهاء من إكمال المناهج في الفصل الدراسي الثالث، ولا تؤثر على استعدادات الطلبة للاختبارات النهائية، ويكون هناك وقت كاف بين الاختبار الأول والثاني.
كما طالب عضو آخر الهيئة بإعادة دراسة عمل المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي والتقييم بما يؤدي إلى التحول من نظام الاعتماد البرامجي من خلال المعايير الموحدة المشتركة بين كل التخصصات إلى أنظمة اعتماد متخصصة تلبي احتياجات كل تخصص علمي، والتركيز على المحتوى وليس الشكل.
من جهتها دعت عضو بالشورى الهيئة إلى دراسة إيجاد حلول للاستنزاف والاستغلال للدورات التدريبية لاختبار القدرات والتحصيلي، مطالبة بإعطاء فرص أعلى لعدد هذه الاختبارات توزع على مدى سنوات الثانوية كونها اختبارات مصيرية لتحديد مستقبلهم، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة في مستوى نماذج الاختبار.
وخلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية دعا أعضاء بالمجلس لوضع ضوابط للمساحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحليل الأسهم في السوق المحلي، وحد أعلى لعدد مرات زيادة رأسمال الشركات الخاسرة والتي لم يسبق لها الربح منذ إدراجها.
كما طالب عضو الهيئة العامة للطيران المدني إيجاد الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومراجعة تسعير الناقل الجوي.
أبرز الطلبات:
- ضوابط لمساحات تحليل الأسهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
- حلول لارتفاع أسعار النقل الجوي.
- حد أعلى لعدد مرات زيادة رأسمال الشركات الخاسرة.
- منصة موحدة تجمع المنصات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال.
- حلول لمعوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها التمويل.
- إضافة الحرف اليدوية للقطاعات المستهدفة بالتمويل ضمن (كفالة).
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