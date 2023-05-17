شكرا لقرائتكم السعودية تحقق قفزة كبيرة في ترتيب الدول الأكثر استقبالًا للسياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية (WTO)، اليوم الأربعاء، أن السعودية هي ثاني أسرع وجهة سياحية نموًا في العالم.

ترتيب السعودية عالميًا

وتابعت أن السياحة الدولية تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2023 بإجمالي 64% حيث زار حوالي 7.8 مليون سائح في الأشهر القليلة الأولى من العام، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، وفي هذا الترتيب، جاءت السعودية في المرتبة 13 عالميًا كواحدة من أكثر الدول زيارة من قبل السياح الدوليين في عام 2022، حيث تقدمت 12 مرتبة على مؤشر منظمة التجارة العالمية من المركز 25 في عام 2019.

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وبحسب البيانات، بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا المملكة، لجميع أغراض السفر 16.6 مليون سائح في عام 2022.

وعلى مؤشر إيرادات السياحة الدولية، صعدت المملكة إلى المركز الحادي عشر في عام 2022، مقارنة بالمركز 27 في عام 2019.

وجهة سفر جذابة

ويأتي ذلك نتيجة جهود القيادة السعودية لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية وتحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي سبيل ذلك يتم تسهيل إجراءات تأشيرة السفر، والتخطيط للحملات الترويجية في جميع أنحاء العالم، وتنوع الوجهات الموجودة داخل المملكة وكل ذلك يلعب دوره في جعل البلاد وجهة سفر جذابة للسياح.

كما أن هذه الجهود تأتي كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد البلاد وتطوير قطاعاتها غير النفطية، وفي هذا الشأن، تواصل وزارة السياحة والجهات المعنية التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للدفع نحو تحويل المملكة إلى مركز سياحي عالمي.