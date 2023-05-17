شكرا لقرائتكم لا منافس لـ السعودية في مجال الهيدروجين الأخضر والأزرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت صحيفة JoongAng Daily الكورية الجنوبية، إنه حين يتعلق الأمر بمستقبل الهيدروجين، سواء الأخضر أو الأزرق، فإنه لا منافس للسعودية في هذا المجال.

تطوير التقنيات وتعزيز التعاون

وتابع التقرير: غيّر التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة الطريقة التي تعمل بها سابك، أكبر مجموعة بتروكيماويات في السعودية وتملكها أرامكو، ومن خلال التزامها بالوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2025، تحرص شركة تصنيع المواد الكيميائية على تطوير تقنيات ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق والأخضر.

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وفي هذا الإطار، قال نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة شمال آسيا في سابك، لي لي، في مقابلة مع صحيفة كوريا جونغ أنغ اليومية: أدى تحول الأعمال سابك إلى تعزيز الشراكات الكبيرة مع الشركات الكورية بما في ذلك Lotte Fine Chemical على سبيل المثال، حيث تبحث شركة الكيماويات السعودية العملاقة عن الاستثمار والتعاون في مجالات أوسع خارج قطاع الطاقة مثل أشباه الموصلات وقطاعات السيارات.

وتابع: العالم يتجه بسرعة نحو المواد الكيميائية ومصادر الطاقة مع انبعاثات الكربون الأقل، وفي عام 2021، كشفت (سابك) النقاب عن خارطة طريق حياد الكربون، والتي حددت استراتيجية لإزالة الكربون من عملياتنا بحلول عام 2050 بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتحدد خارطة الطريق خمسة مسارات لإزالة الكربون: الموثوقية وكفاءة الطاقة والتحسينات، والطاقة المتجددة والكهربة واحتجاز الكربون؛ والهيدروجين الأخضر والأزرق.

تقدم ملموس على الطريق الصحيح

واستطرد: أحرزنا بالفعل تقدمًا ملموسًا، نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا المؤقت لعام 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 20% (مقارنة بعام 2018).

وأردف: يعتبر مصنعنا الضخم لالتقاط الكربون واستخدامه (CCU) في الجبيل، والذي تم افتتاحه في عام 2015، أحد أكبر المنشآت من نوعها في العالم، وهو قادر على التقاط وتنقية ما يصل إلى 500000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون من إنتاج إيثيلين جلايكول كل عام.

وأكمل: في ديسمبر 2022، تلقت شركة Lotte Fine Chemicals أول شحنة تجارية في العالم من 25 ألف طن متري من الأمونيا النظيفة (الزرقاء) المعتمدة بشكل مستقل من شركة سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية، وتمثل هذه الشحنة معلمًا جديدًا في تطوير حلول الحياد الكربوني، حيث يُنظر إلى الأمونيا النظيفة (الزرقاء) على أنها بديل منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية.

واختتم حواره قائلًا: سابك منفتحة دائمًا على الفرص وترى إمكانات مستمرة في الصناعات الرئيسية في كوريا، والتي تشمل البتروكيماويات، والهواتف المحمولة، والسيارات، وأشباه الموصلات وغيرها، ومع التحول الناجح في صناعة الكيماويات في كوريا، تتطلع سابك بنشاط إلى تعزيز التعاون مع اللاعبين المحليين الرئيسيين في الصناعة والتعلم منهم في مجالات مثل البطاريات والجوّالات والاستدامة.