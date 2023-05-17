شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يحث طرفي النزاع في السودان على الحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حث وزير الخارجية، فيصل بن فرحان طرفي النزاع بالسودان على الحوار.

اتفاق جدة

وأكد ابن فرحان باجتماع مع مجموعة الاتصال بشأن السودان، على أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان، وفقًا لقناة العربية.

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في سياق متصل، أعرب مستشار الفريق محمد حمدان دقلو– حميدتي- قائد قوات الدعم السريع من جنوب السودان، عن استعدادهم للقاء البرهان بأي مكان وزمان شرط وقف النار.

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تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في الخرطوم وفق ما أفادت العربية.

وحلق طيران الجيش في سماء العاصمة السودانية، وسط سماع أصوات مضادات أرضية.

يأتي ذلك على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى وقف للنار يتيح تطبيق تلك الشروط.