شكرا لقرائتكم هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت خدمة عملاء برنامج تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن مدة التحقق من البيانات تستغرق بحد أقصى 7 أيام، ويمكن أن تتم عملية التحقق في مدة أقل من ذلك.

حد أقصى 7 أيام

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد السائلين عبر موقع تويتر، حيث قال أسامة: المؤهل السابق ما زال تحت- جاري التحقق- والآن أرغب بتحديث المؤهل الجديد، ولا أستطيع ذلك تم رفع بلاغ إلى جدارات والاتصال بالدعم الفني وأفادونا بأن المشكلة تحل من هدف.

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بدوره، رد حساب هدف على السائل قائلًا: تستغرق مدة التحقق بحد أقصى 7 أيام، ويمكن أن تتم عملية التحقق في مدة أقل من ذلك، وترتبط عملية التحقق بضغط الأعداد للمسجلين.

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منصة جدارات

ولفت إلى أنه في حال تجاوز المدة نأمل التكرم برفع تذكرة عبر أيقونة تواصل معنا بمنصة جدارات من خلال الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.