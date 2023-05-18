اخبار السعوديه

التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وتشهد المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، ويرافقها أمطار رعدية، وعواصف، فيما لفت خبراء الطقس والأرصاد، إلى أنها الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دخول موسم الشتاء.

قد يهمّك أيضاً

التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار

وفي وقت سابق، أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار البروق إلى استمرار تكاثر السُّحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من نجران ومُرتفعات عسير، وأجزائها الشرقية مُرفقة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وفق ما أعلن طقس العرب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا