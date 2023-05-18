شكرا لقرائتكم التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وتشهد المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، ويرافقها أمطار رعدية، وعواصف، فيما لفت خبراء الطقس والأرصاد، إلى أنها الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دخول موسم الشتاء.

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وفي وقت سابق، أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار البروق إلى استمرار تكاثر السُّحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من نجران ومُرتفعات عسير، وأجزائها الشرقية مُرفقة بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا، وفق ما أعلن طقس العرب.