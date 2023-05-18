شكرا لقرائتكم مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بحث الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، مع وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، الخدمات الصحية في المحافظة، والمشاريع الصحية الجاري تنفيذها، بحضور قيادات الصحة، وذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بديوان المحافظة.

تطوير الخدمات

وأكد محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على أهمية تطوير الخدمات الصحية للمواطنين، متطلعًا إلى تحقيق أفضل الرعاية الصحية، في ظل ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، كما أشاد بالجهود المبذولة من قِبَل وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية.

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من جهته، أعرب الجلاجل عن شكره لمحافظ حفر الباطن على الاستقبال، منوهًا بتوجيهاته ومتابعته كل ما يتعلق بصحة أهالي المحافظة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها للمواطن والمقيم.

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وفي ختام اللقاء قدم المحافظ هدية تذكارية إلى وزير الصحة، فيما تناول الجميع وجبة الغداء بهذه المناسبة.