تعليم سراة عبيدة: الدوام عبر منصة مدرستي غدًا

وقالت إدارة التعليم عبر موقع تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع، تحويل الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 28/ 10/ 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة، ومدارس مكتب التعليم بـ الفرشة.

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم نجران، تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام التعليم عن بعد، عبر منصة مدرستي؛ لسلامة الجميع؛ بسبب الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة.

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وقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي عبر موقع تويتر: تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تقلبات جوية

وتشهد المملكة حاليًّا حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، ويرافقها أمطار رعدية، وعواصف، فيما لفت خبراء الطقس والأرصاد، إلى أنها الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ دخول موسم الشتاء.