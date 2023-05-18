شكرا لقرائتكم تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بـ بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت فريق الدفع المدني في بريدة في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني بريدة يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

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كما نشرت المديرية صورة توثق الحادث.

وفي وقت آخر، نجح مدني القطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة.