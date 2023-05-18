شكرا لقرائتكم اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان لقدوم الحجاج والمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، اليوم، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

وجرى خلال الاستقبال، توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين (طريق مكة).

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حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية، معالي وزير الداخلية بجمهورية باكستان رنا ثناء الله، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في باكستان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والوفد المرافق لمعالي نائب وزير الداخلية.