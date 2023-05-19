اخبار السعوديه

ضبط 1799 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم ضبط 1799 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1799 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور ، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

قد يهمّك أيضاً

60798 بلاغًا لفرق الهلال الأحمر بمكة المكرمة
ابنة فهد الحيان: والدي كان يشعر بقرب أجله

ضبط المخالفات

وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

قد يهمّك أيضاً

لحظة سقوط يوتيوبر من طائرته بعد إتلافها عمدًا
انفجارات تهز أوكرانيا وتحذيرات من هجوم روسي

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا