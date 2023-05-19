شكرا لقرائتكم ريما بنت بندر لطلاب آيسف: أنتم سفراء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حفزت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، طلاب “موهبة” المشاركين في “آيسف 2023″، معبرة عن فخرها بهم، وأنهم سفراء للمملكة.

نهضة تعليمية

وأضافت خلال حديثها مع طلبة المنتخب الوطني للعلوم والهندسة المشاركين في آيسف 2023 بأن تمثيل المملكة نخبة من الطلاب المحترفين يمثل نهضة تعليمية تتفق مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التقدم في الأنشطة التعليمية والابتكار.

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شكر وتقدير

وتابعت: إن الطلاب المشاركين في آيسف 2023 يمثلون سفراء للملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت الشكر لكل المشرفين والمديرين للنخبة السعودية من الطلبة والطالبات.

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في السياق ذاته، أوضحت أن هناك فرقًا بين النجاح والفوز، ملفتة إلى أن النخبة نجحت في تمثيل المملكة أمام النخب الدولية.