اخبار السعوديه

رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.


وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال، أحمد بن محمد صالح المولد، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً

ترقب عالمي لنتائج الانتخابات في تركيا
28 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

قد يهمّك أيضاً

مركبة تعكس السير كادت تسبب كارثة والمرور يتفاعل
إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

كما وصل إلى جدة – اليوم- فخامة الرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.


وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا