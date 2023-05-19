شكرا لقرائتكم فرحة بشمول حركة النقل الخارجي: أخيرًا خلص كابوس الغربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” تفاعلًا واسعًا بين المعلمات والمعلمين ممن شملتهم حركة النقل الخارجي عبر موقع تويتر، معبرين عن فرحتهم وجبرهم بعد سنوات من الغربة، إذ أعلنت وزارة التعليم اليوم نتائج حركة النقل الخارجي.

بدوره، هنأ الإعلامي فايز المالكي المعلمات والمعلمين من شملتهم حركة النقل الخارجي، حيث قال: مبروك لكل معلم ومعلمة شملتهم حركة النقل الخارجي لهذا العام، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق، وأن تكون فاتحة خير لهم ولبنة من لبنات البناء، والعقبى لمن لم يحالفه الحظ في العام القادم.

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فرحة وجبر

من جانبها، علقت إيمي قائلة: الله يجبر خواطركم، من وزير التعليم لآخر موظف بالتعليم، كثر ما جبرتوا خواطر الناس اللي تبي النقل، أحس إني مستأنسة معهم وأنا ما لي شغل.

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من جانبها، قالت فاطمة القحطاني: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إلى الرياض مستقري ومهوى فؤادي بعد رحلة غربة 4 سنوات.

كما أضافت أمنية: الحمد لله نقلوا كل صديقاتي، فرحانة لهم مرة، فيما علق مواطن آخر: يا حلو الشعور نقلت الحمد لله على الرغبة الأولى.

من جانبها، علقت عزة عبدالعزيز قائلة: نقلت على الرغبة الأولى ولله الحمد والمنّة، باركولي يَا أصدقاء وأخيرًا انتهى كابوس حركة النقل الخارجي. في إشارة منها إلى شعور القلق والتوتر بعد سنوات الغربة.

في السياق ذاته، قال عبدالمحسن الصدفاني: ألف مبروك لكل من نقل ومن لم يحالفه الحظ لعلها خيرة، فيما أضافت فاطمة: ألف مبروك للمعلمين والمعلمات الذين تم نقلهم والعقبى للباقين لعلها خيرة.

على الصعيد ذاته، شارك حساب يدعى براند مختلف التعليقات، حيث قال: أختي تعينت وهي كبيرة بالسن وأول تعيين لها قبل ٩ سنوات بقرية تبعد عن حائل 180 كيلو، وكانت ساكنة بحائل يوميًّا تروح وترجع هالمسافة وبقيت سنتين هناك، وبعدها تعينت عن مدينتنا مسافة 200 كيلو يوميًّا تروح وترجع، جلست ٧ سنوات يوميًّا هذا حالها، واليوم الحمد لله جاها نقل في مدينتنا.

من جانبها، قالت غدير: أتمنى أخوي ينقل له أكثر من ١٣ سنة وأمي تعبانة، ولا عندها أحد وهو في مدينة بعيدة عنا، من أمنية أمي أنه ينقل عندها، ليضيف الحسام، قائلًا: الله يبارك لمن نقل، ولعل وعسى من حركة إلحاقية تكون سعادة وبركة على الكثير منهم، وفق الله الجميع لكل خير.

على صعيد متصل، أردف بسام فتيني: بس حبيت أبارك لكل من تحققت رغبته الأولى في حركة النقل الخارجي، فيما رد عليه بدر البدر قائلًا: مبروك لجميع المنقولين وحظ أوفر للبقية، عسى في الأمر خيرة، كما تابع نوف: أي والله ألف مبروك لهم وربي إحساسهم الآن فوق السحاب يووه يالشعور ذا كيف حلو.

بدورها، هنأت إدارة تعليم محايل عسير شاغلي الوظائف التعليمية من المنقولين والمنقولات ضمن حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، داعين المولى عز وجل للجميع بالتوفيق والسداد.

إعلان النتيجة

وأعلنت وزارة التعليم اليوم نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ، التي اعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على النقل الخارجي.

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفًا من شاغلي الوظائف التعليمية، كما تم تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72% من المتقدمين والمتقدمات.

واعتمدت إجراءات النقل الخارجي التي أُعلنت نتيجتها قبل نهاية العام الدراسي بوقت كافٍ على سد الاحتياج التعليمي لإدارات التعليم من المعلمين والمعلمات، ومنحهم المدة الكافية للتقديم على النقل الخارجي.

وتتيح إجراءات النقل الخارجي إمكانية الاطلاع على نتيجة المفاضلة في نظام “نور”، والاعتراض على النتيجة إلكترونيًّا من ذات النظام لمدة خمسة أيام عمل بدءًا من الأحد القادم تسهيلًا على المتقدمين والمتقدمات، وبما يعزز الشفافية والوضوح والعدالة في الإجراءات المتبعة في النقل الخارجي.

كما أكدت القواعد التنظيمية لإجراءات النقل على عدم إتاحة خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة؛ لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.