شكرا لقرائتكم القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد لملاحقة كل مروجي ومهربي السموم، وحماية المجتمع السعودي وشبابه من خطر هذه الآفة.

تفاصيل المضبوطات

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان؛ لترويجه 26 كجم من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر.

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وتابعت: تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه 15.350 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وكذلك القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم مادة الشبو.

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وأردفت: كما تم القب على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وأكملت، كما تم القبض على مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر.

ولفتت المديرية إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقة نجران؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.