شكرا لقرائتكم سعود بن عبدالله يعزّي ذوي الشهيد العجلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، تعازيه لأسرة رجل الأمن محمد عبداللطيف العجلان، الذي استشهد الثلاثاء الماضي بجدة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار ترويج المخدرات.

وعبّر سموه خلال زيارته، لمنزل أسرة الشهيد عن بالغ عزائه ومواساته لهم، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فيما أعرب ذوو الشهيد العجلان عن شكرهم لسمو محافظ جدة على تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.