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سعود بن عبدالله يعزّي ذوي الشهيد العجلان

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الرياض - محمد الوسيري - قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، تعازيه لأسرة رجل الأمن محمد عبداللطيف العجلان، الذي استشهد الثلاثاء الماضي بجدة، خلال مداهمة أمنية لأحد أوكار ترويج المخدرات.

وعبّر سموه خلال زيارته، لمنزل أسرة الشهيد عن بالغ عزائه ومواساته لهم، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فيما أعرب ذوو الشهيد العجلان عن شكرهم لسمو محافظ جدة على تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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