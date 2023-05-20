شكرا لقرائتكم تنبيه لسكان الشرقية والرياض ومكة المكرمة: سيول وبرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي سكان المنطقة الشرقية بشأن هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى خفيفة.

وأوضح المركز في تغريدة على تويتر: أن الحالة الجوية تشمل محافظات: الخفجي- حفر الباطن- القيصومة- النعيرية – قرية العليا.

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تفاصيل الحالة

وأكد المركز أن الحالة الجوية ستستمر من اليوم الجمعة وحتى الخامسة من صباح غد السبت.

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أمطار بالرياض

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية يشمل السليل ووادي الدواسر.

ونبه المركز بهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، يشمل محافظات: الخرمة – المويه – تربة- رنية.

وأكد المركز أن الأمطار يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية.