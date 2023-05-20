اخبار السعوديه

تنبيه لسكان الشرقية والرياض ومكة المكرمة: سيول وبرد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم تنبيه لسكان الشرقية والرياض ومكة المكرمة: سيول وبرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي سكان المنطقة الشرقية بشأن هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى خفيفة.

وأوضح المركز في تغريدة على تويتر: أن الحالة الجوية تشمل محافظات: الخفجي- حفر الباطن- القيصومة- النعيرية – قرية العليا.

قد يهمّك أيضاً

حرات تبوك التاريخية متحف طبيعي يأسر الزوار
اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية

تفاصيل الحالة

وأكد المركز أن الحالة الجوية ستستمر من اليوم الجمعة وحتى الخامسة من صباح غد السبت.

قد يهمّك أيضاً

طفل اتحادي يبكي في مدرجات الملز
مراسل الإخبارية محمد الشيخ يطمئن محبيه: أنا بخير

أمطار بالرياض

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية يشمل السليل ووادي الدواسر.

ونبه المركز بهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، يشمل محافظات: الخرمة – المويه – تربة- رنية.

وأكد المركز أن الأمطار يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا