شكرا لقرائتكم لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت قناة الإخبارية، لحظة فرحة الطلبة السعوديين بحصد جوائز خاصة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2023.

وبين مقطع الفيديو، أجواء البهجة والسرور لدى الطلاب، وقفز بعضهم لأعلى من شدة الفرح.

قد يهمّك أيضاً

آيسف 2023

وحصلت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم للعام 17 على التوالي، على 4 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة- آيسف 2023- المقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13- 19 مايو الجاري.

قد يهمّك أيضاً

وحصد الجوائز الخاصة كل من؛ الطالبة ديما محمد عيسى مروحي وحققت جائزة في مجال علوم الأرض والبيئة، فيما حققت الطالبة عبير علي بن ناصر اليوسف جائزة في مجال علم المواد.

بينما حققت الطالبة لين أحمد بن خليفة الملحم جائزة في مجال الطاقة، كما حقق الطالب وسام فهد عبدالمعطي القرشي جائزة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.