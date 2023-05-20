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مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى بورتسودان

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الرياض - محمد الوسيري - غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السادسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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  • # الجسر الجوي السعودي
  • # السّودان
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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