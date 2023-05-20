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غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال نظام نور، وفق 3 مجموعات، بدءًا من يوم غد الأحد.

التسجيل في رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور.

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وأضافت الوزارة، أنه تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

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وأفادت بأن التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن أولوية التسجيل للمستوى الثالث.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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