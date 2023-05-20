شكرا لقرائتكم غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال نظام نور، وفق 3 مجموعات، بدءًا من يوم غد الأحد.

التسجيل في رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور.

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وأضافت الوزارة، أنه تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

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وأفادت بأن التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن أولوية التسجيل للمستوى الثالث.