شكرا لقرائتكم 442 ألف مواطن يشاركون في مناقشة 360 قضية رأي عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذ المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام “رأي”، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه أكثر من (360) استطلاعاً تنوعت ما بين عام وخاص وجدت تفاعلاً من المواطنين حول عدد من المواضيع والقضايا الوطنية، وبلغ عدد المشاركين في الاستطلاعات المنفذة حتى نهاية شهر أبريل 2023م (442) ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة.

تعزيز التواصل مع المجتمع

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام (رأي) الدكتور/ عبدالسلام السليمان، أن المركز ينفذ استطلاعات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، لافتاً إلى أن المركز يقدم خدماته للأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، لغرض تعزيز التواصل مع المجتمع من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام.

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دعم توجهات المملكة

وبين السليمان، أن المركز يهدف إلى دعم توجهات المملكة في نشر قيم التسامح والاعتدال والشفافية، وتعزيز مشاركة متابعات الخليج 365 في صنع السياسات والقرارات الحكومية، وتعزيز قنوات الاتصال بين أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

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وأكد على أن رؤية مركز “رأي” تسعى لأن يكون بيت الخبرة المتخصص في تنفيذ استطلاعات الرأي العام الرسمية في المملكة، والتي تدعم عملية اتخاذ القرار وتساهم في صنع السياسات العامة في الأجهزة الحكومية من خلال نتائج محايدة وموثوقة وفقاً للأسس والمعايير العلمية والممارسات الصحيحة في تطبيق استطلاعات الرأي العام.