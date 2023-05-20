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الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل بورتسودان

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شكرا لقرائتكم الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل بورتسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السادسة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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