شكرا لقرائتكم 5 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقصيم وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها ، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.