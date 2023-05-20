اخبار السعوديه

5 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقصيم وجازان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم 5 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات بالقصيم وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،وإحالته لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً

الباطن يتعادل مع الفيحاء ويُصعب مهمة البقاء
162 مليون إسترليني تكلفة مراسم وداع الملكة إليزابيث

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها ، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً

الرئيس السوري يصل إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية
احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا