شكرا لقرائتكم طريقة حساب القيمة المضافة على أرباح السيارات المستعملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المواطنين للاطلاع على الدليل الإرشادي عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح السيارات المستعملة وشروط تطبيقها والسيارات المؤهلة للاستفادة من هذه الميزة.

وأوضحت الهيئة عبر انفوجراف لها، أن الدليل يقدم لمحة عن طريقة هامش الربح، شروط تطبيقها والسلع المؤهلة، وآلية احتسابها ومتطلباتها، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية مبسطة.

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تطبيق الضريبة المضافة

وكانت الهيئة أتاحت أمس خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة “هامش الربح” تأتي سعيًا من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على “السيارات المستعملة المؤهلة”، كما أوضحت أن طريقة “هامش الربح” تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة، مؤكدةً أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

شروط المبادرة

وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.