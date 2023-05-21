شكرا لقرائتكم إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنقذت بلدية البشائر بمنطقة عسير وبمشاركة الدفاع المدني، اليوم السبت، شخصين بعد أن احتجزتهما السيول داخل مركبتهما في أحد الأودية في مركز شواص.

ونشرت أمانة منطقة عسير مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، يوثق لحظات إنقاذ الشخصين من قبل البلدية وفرق الدفاع المدني بالمنطقة.

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وأكدت أنه تم إنقاذهما من احتجاز مركبتهما جراء السيول، بدون أي خسائر في الأرواح.

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جمع مياه الأمطار

كما باشرت الفرق الميدانية ببلدية البشائر نزح تجمعات مياه الأمطار التي شهدها المركز اليوم السبت، وفتح الطرق في عدد من المواقع بالمعدات والآليات والكوادر البشرية.

وكان أمين منطقة عسير عبدالله الجالي، وجه في وقت سابق، كافة الوكالات والبلديات بمتابعة مستمرة لتقارير المركز الوطني للأرصاد الصادرة بشأن الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة هذه الأيام، والعمل على تكثيف الجهود الميدانية بالمعدات والكوادر اللازمة، لمعالجة ما ينتج من تأثيرات مصاحبة.