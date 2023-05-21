شكرا لقرائتكم ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان لحظاتهما الأخيرة قبل الانطلاق للفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شارك رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، لحظاتهما الأخيرة مع متابعيهما على موقع “تويتر”، قبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء.

ونشر على القرني على حسابه بموقع “تويتر”، صورتين من استعداداته لرحلة الفضاء، وتحضيره للشنطة التي سيأخذها في مهمته Axiom Mission 2 (Ax-2)، والتي احتوت على معدات وأدوات خاصة للفضاء.

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وعلق بالقول “محتويات شنطتي لرحلة الفضاء لو كانت هذي شنطتكم ايش بتاخذون؟”، ليرد متابعوه بعدد من الإجابات المختلفة مثل اللابتوب والقطط الخاصة بهم والعطور، داعين له بالتوفيق في مهمته بالفضاء وعودته سالمًا.

فيما نشرت ريانة برناوي على حسابها بموقع “تويتر” صورة من جولتها أمس بمنطقة الإطلاق، مؤكدة أنه شعور التأهب والحماس بدأ يزداد.

يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية AX-2 قبل التوجه إلى الفضاء غدًا الأحد حسب الجدول الزمني المعلن سلفًا للرحلة.

وتم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق استعدادًا لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.